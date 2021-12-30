В мэрии Новосибирска уточнили график работы пунктов вакцинации на новогодних праздниках

Пункты вакцинации не будут работать 1 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поликлиники будут открыты ежедневно, а с вакцинацией от коронавируса придется повременить до 2 января. График работы медучреждений на новогодние праздники опубликовали на сайте мэрии Новосибирска.

В праздничные дни поликлиники будут работать ежедневно с 9 утра до 15 часов дня. Пункты вакцинации будут закрыты 31 декабря и 1 января. Со 2 января вакцинироваться в поликлиниках снова можно будет также с 9 утра до 15 часов дня. В мобильных пунктах вакцинации режим работы различается:

График работы мобильных пунктов вакцинации. Фото: София Березовская

С острой зубной болью во время праздников помогут в Клинической стоматологической поликлинике № 3 на улице Петухова, 20 и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике на ул. Театральная, 46. Они открыты ежедневно с 15 часов до 7 утра следующего дня. Круглосуточный прием также будет организован 1, 2, 7 и 9 января.

Круглосуточные травмпункты будут работать на улице Серебренниковская, 43, на проспекте Дзержинского, 44, во 2 переулке Пархоменко, 7, на улице Героев Революции, 5, на улице Зорге, 47/1, на улице Александра Невского, 9.

Скорая помощь будет принимать заявки на вызовы круглосуточно.

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