Петиция об отставке главврача ЦГБ Бердска собрала более 1900 подписей

Количество подписей под петицией растёт каждым часом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бердска Антон Иванов написал петицию, в которой требует отставки главврача ЦГБ Бердска и ее заместителя. На данный момент петиция, размещенная на портале Change.org, собрала более 1900 подписей.

— Прошлым летом в этом ковидном медучреждении умерла моя мама, Татьяна Иванова. Несколько дней маму никак не лечили, а когда ей стало трудно дышать, посоветовали лежать на животе. Проблемы были с доступом к кислороду, один концентратор был на 5-8 человек, — рассказал Антон.

Напомним, когда мать мужчины положили в больницу, ей долгое время не ставили диагноз короновирус и не назначали соответствующее лечение. Тогда сибиряк, который уже отчаялся добиться от медиков ответа, пригрозил, что покончит с собой на пороге больницы. Ситуация вызвала большой резонанс в обществе, однако маму новосибирцы это все же не спасло. Сам молодой человек видит в случившемся вину медиков.

КП-Новосибирск направила запрос в министерство здравоохранения, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

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