Сибирячку с ковидом перевели в реанимацию после угроз ее сына покончить с собой около больницы

Сибирячку с коронавирусом перевели в реанимацию после того, как ее сын пригрозил покончить с собой перед зданием больницы.
Фото: ИВАНОВА Диана
В Бердске женщину с коронавирусом перевели в реанимацию после того, как ее сын пригрозил покончить с собой прямо перед зданием Центральной Городской больницы. По словам молодого человека, на такие крайние меры он пошел от отчаяния: в больнице его матери долго не оказывали нужную помощь.
— Пока я всю вот эту шумиху не поднял, маме долго не давали кислород, затягивали с тестом, а без него толком не начинали лечение. Хотя ей уже на тот момент было очень плохо, была низкая сатурация. С врачами я пытался поговорить, но они мне не звонки не отвечали, личного диалога также не вышло, — рассказал КП-Новосибирск сын пациентки бердской ЦГБ Антон Иванов. — Было и такое, что я маме кислород возил в больницу, потому что там его просто не было, и еще антибиотики — по той же причине. В итоге, после всего поднятого шума, тест маме все же сделали. Он оказался положительным, подтвердился коронавирус. Маму, наконец-то положили в реанимацию, там и лечат, и кислород постоянно. Но, обычно, когда состояние более-менее стабилизируется, пациента отправляют обратно в стационар. Я боюсь, что там начнется тоже самое.
КП-Новосибирск направила запросы в бердскую ЦГБ и областное министерство здравоохранения, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
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