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Общество11 января 2022 1:39

В Новосибирске не стали заводить дело на фельдшера скорой помощи из-за поста о вакцинации

Следователи просто поговорили с девушкой
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Девушка работает фельдшером скорой помощи

Девушка работает фельдшером скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске фельдшера скорой помощи Анастасию Ш. вызвали на допрос из-за поста в Instagram с сомнениями насчет вакцинации от коронавируса. Позже публикация сибирячки разлетелась по соцсетям и получила широкую огласку в СМИ.

— Женщину вызвали на допрос в связи с рассмотрением поступившего в Следственный комитет обращения, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по НСО.

С ней поговорили и отпустили домой. Сейчас к девушке претензий не имеется, следователи не стали начинать доследственную проверку и возбуждать уголовное дело.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирского фельдшера вызвали в Следственный комитет после поста о вакцинации.

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