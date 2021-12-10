Новосибирского фельдшера вызвали в Следственный комитет после поста о вакцинации

В Новосибирске фельдшера скорой помощи вызвали на допрос из-за поста в соцсетях о вакцинации от коронавируса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске фельдшера скорой помощи вызвали на допрос из-за поста в соцсетях о вакцинации от коронавируса. Женщина опубликовала на своей страничке в инстаграме пост, где высказала свое мнение насчет прививок и связанной с ними статистики. Позже публикация сибирячки разлетелась по соцсетям.
— Женщину вызвали на допрос в связи с рассмотрением поступившего в Следственный комитет обращения, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по НСО.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирцев возмутила фотография сгнившей машины скорой помощи, появившиеся в соцсетях. Позже в областном минздраве пояснили, что этот автомобиль не выезжает на вызовы к пациентам и используется для хозяйственных целей.
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