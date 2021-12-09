Новосибирцев возмутила сгнившая «скорая помощь». Фото: "АСТ-54".

В четверг, 9 декабря, в соцсетях появились фотографии сгнившей «скорой помощи», припаркованной в Новосибирске. Их опубликовали очевидцы. Новосибирцы переживали, что машина в столь удручающем состоянии выезжает на вызовы к больным. Кадры изношенного авто появились в Телеграм-канале «АСТ-54».

Автор фото описал состояние машины, как отдельный вид искусства. Новосибирцы в комментариях заметили, что им «охота полечить эти машины», и что автомобили «сами нуждаются в скорой помощи».

В Минздраве отреагировали на публикации, пояснив КП-Новосибирск, что такая «скорая» пациентов не обслуживает.

— Автомобиль не работает как машина скорой помощи с 2017 года. Используется для хозяйственных целей, — ответили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.