Предупреждение из-за тумана объявлено в Новосибирске

На дорогах будет плохая видимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололеда на дорогах. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Местами туман. Период предупреждения до 09 ч. 11 января, — указано на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Уровень опасности желтый — второй из четырех уровней.

Также объявлено предупреждение из-за гололеда. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Днем немного потеплеет до -16 градусов, поэтому предупреждение продлится до 10 часов утра.

Напомним, во вторник, 11 января, в Новосибирск вернутся холода, но сибиряков порадует безоблачное небо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.