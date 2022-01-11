Погода в Новосибирске на 11 января 2022 года: вернутся холода до -15

В новосибирске снова будут холода после небольшой оттепели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 11 января 2022 года: вернутся холода, но сибиряков порадует безоблачное небо. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -16…-18 градусов, днем составит около -10…-12. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, подует слабый юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Жителей Новосибирской области ночью ждет похолодание до -20...-26 градусов, днем — до -16. Ночью и утром при прояснениях будут изморозь и туманы, на дорогах — гололедица.

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