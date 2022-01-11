Более 30 купелей оборудуют на Крещение 2022 в Новосибирской области

В Новосибирской области на Крещение в 2022 году планируется открыть более 30 купелей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на Крещение в 2022 году планируется открыть более 30 купелей. Как пояснили в областном МЧС — это меньше, чем в среднем открывалось купелей в регионе, но больше, чем в прошлом году.

— На сегодняшний день заявок к нам поступило больше, чем в прошлом году. Однако, на доковидный уровень мы не вышли. Сейчас 32 заявки, а раньше ежегодно проводилось до 50 мероприятий по организации купелей, — пояснил на оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как будут проводиться крещенские купания в 2022 году. Ведь в связи с коронавирусом помимо всех стандартных норм и правил, организаторам необходимо будет дополнительные организационные требования по соблюдению дистанции и наличию у всех участников медицинских масок.

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