Новосибирских школьников начали тестировать на коронавирус.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске ученикам 11-х классов сделали ПЦР-тесты на ковид. Обследование прошло в 10-ти образовательных учреждениях. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили на оперативном совещании в правительстве.
Как рассказал на совещании министр образования региона Сергей Федорчук, пока среди новосибирских школьников больных ковидом или ОРВИ не выявили. На больничном в настоящий момент находятся 960 педагогов. Это число — менее 2% всех сотрудников. Школ, закрытых на карантин, сейчас нет.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области сняли ограничения на работу детских центров.
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