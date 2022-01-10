В Новосибирской области сняли ограничения на работу детских центров

В Новосибирской области снова заработают детские центры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области возобновляют работу детские центры. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 10 января. Детские комнаты и центры были закрыты с 29 декабря.

По словам главы региона Андрея Травникова, к концу января 2022 года возможен подъем заболеваемости в области. Это связано с тем, что в период новогодних каникул население региона было особенно мобильным. Губернатор отметил, что сибиряки подрасслабились и не строго соблюдали профилактические меры. В связи с чем, нужно готовиться к подъему заболеваемости ковидом и традиционными видами инфекции. Андрей Травников добавил, что пока власти не намерены усиливать ограничительные меры.

Ограничения на работу детских центров и комнат в Новосибирской области действовали с 29 декабря по 9 января. Их вводили, чтобы снизить заражаемость коронавирусом среди детей.

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