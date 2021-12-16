В Новосибирске временно закроют детские игровые центры

В Новосибирске на период новогодних праздников закроют детские комнаты с аттракционами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на период новогодних праздников закроют детские комнаты с аттракционами. Такое решение приняли власти в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

— С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), — сообщается в постановлении губернатора Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что владельцы детских развлекательных центров просили Губернатора не приостанавливать их работу.

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