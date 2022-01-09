Рейс из Новосибирска в Нур-Султан задержали на 8 часов

Рейс задержали на 8 часов. Фото: стоп-кадры из историй okean.chekh

Самолет авиакомпании Air Astana из Новосибирска в Нур-Султан задержали на 8 часов. О задержке рейса КС 7996 в Толмачево рассказал пассажир Дмитрий Чех в Instagram.

— Я лечу в Казахстан, в данном случае в Нур-Султан, рейс отменяли, переносили, но вот наконец-таки открыли регистрацию. Паспортный контроль прошел, но посадку задержали еще на 20 минут, — рассказывает Дмитрий. Судя по времени выхода видео, паспортный контроль люди начали проходить только около 10 часов утра.

Посадку перенесли на 8 часов 40 минут. По последним данным портала «Яндекс.Авиабилеты», самолет вылетел в 13:05, а должен был отправиться в 4:25. Рейс перенесли из-за того, что борт с большой задержкой добрался в Новосибирск из Казахстана.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что аэропорт «Толмачево» с 6 января отменил все авиарейсы в Казахстан.

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