Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии на улице Чаплыгина

Прокураура организовала проверку после аварии на теплотрассе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после ЧП на улице Чаплыгина. Напомним, там 7 января 2022 года прорвало теплотрассу, 117зданий, в том числе жилых домов, остались без отопления.

— Прокуратура проверит соблюдение эксплуатирующей тепловые сети организацией и подрядной организацией законодательства о теплоснабжении, оценит полноту и достаточность принимаемых мер по обеспечению надежности теплоснабжения и соблюдению жилищных прав граждан, — сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что на месте аварии разрушился асфальт. Рабочие уже устраняют неполадки. Отопление новосибирцам вернут 8 января к 14.00.

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