В Новосибирске кипяток залил улицу Чаплыгина из-за коммунальной аварии

Из-за порыва трубы пришлось перекрывать улицу
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске коммунальная авария произошла на улице Чаплыгина. Очевидцы выложили фото и видео с места аварии на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Вода подтопила, в частности, территорию строящегося дома №92. На месте работают сотрудники экстренных служб, движение на опасном участке перекрыто, — рассказали сибиряки на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидца, вода затопила котлован на территории строящегося дома и зашла в подвал недостроенного здания.
По данным муниципального портала Новосибирска, аварийных отключений из-за порыва теплотрассы в жилых домах пока еще не было.
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