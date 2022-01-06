Следователи начали проверку после смерти шестимесячного мальчика, упавшего с дивана под Новосибирском

Ребенок скончался в больнице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи проверят семью шестимесячного мальчика, которой умер после падения с дивана. Напомним, трагедия случилась 29 декабря в поселке Купино. Мальчик остался без присмотра и упал с дивана, сильно ударившись головой.

— По факту смерти ребенка в Купинском районе Новосибирской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято решение,

— прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Источник «КП-Новосибирск» рассказал, что ребенок лежал на диване, затем упал и сильно ударился головой и плечом. Родители помесили 6-месячного малыша в ходунки, в них он также упал и ударился. После этого мальчику становилось все хуже и утром 30 декабря его доставили в районную больницу.

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