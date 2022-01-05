Под Новосибирском шестимесячный мальчик умер, упав с дивана

Врачи не смогли спасти мальчика. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия произошла в райцентре Купино Новосибирской области накануне Нового года: шестимесячный мальчик упал с дивана и получил травмы, ставшие для него смертельными. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- 29 декабря мальчик был у себя дома, лежал на диване. Потом ребенок упал - где в тот момент находились взрослые, предстоит выяснить следствию. Мальчик сильно ударился головой и плечом, стал плакать, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Спустя несколько часов с ребенком случилось еще одно ЧП:

- Во второй половине дня он был в ходунках и снова упал, опять сильно ударился головой, - продолжает источник КП-Новосибирск.

После этого ребенку с каждым часом становилось хуже, в итоге 30 декабря около семи утра ребенка доставили в Купинскую центральную районную больницу.

- Врачи выявили ушиб головного мозга тяжёлой степени с посттравматическим формированием внутримозговой гематомы теменно-височной области слева, ушиб мягких тканей лобной области слева, ушиб мягких тканей правого плеча, - перечисляет диагнозы источник КП-Новосибирск.

В больнице трое суток боролись за жизнь ребенка, но, увы, тщетно.

- Утром 2 января мальчик умер в отделении реанимации в присутствии врачей, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Смерть ребенка стала шоком для всего райцентра.

- Семья у мальчика хорошая: родители мальчика не пьют, оба работают, для них это такое горе, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Сейчас проверкой всех обстоятельств смерти ребенка занимаются следователи.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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