В Минздраве рассказали, сколько процентов ковидных коек свободно в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области сейчас свободно 25 % коек для пациентов с коронавирусом. Такие данные озвучила замминистра здравоохранения Елена Аксенова во время визита в инфекционный госпиталь в больнице Краснообска. Эту информацию корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили в Минздраве региона.

Во вторник, 4 января, Елена Аксенова посетила инфекционный госпиталь и сообщила о снижении числа больных ковидом в больнице. По ее словам, заболеваемость коронавирусом в целом уменьшилась по области, однако ситуация по-прежнему остается напряженной.

Известно, что ковидарий в Краснообске развернули 1 ноября 2021 года. По данным на 4 января там лечатся 154 пациента, 7 человек находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что в связи с улучшением коронавирусной обстановки два ковидария — в городской больнице № 3 и Обской центральной городской больнице, свернут работу. После новогодних праздников медучреждения вернутся к основному профилю.

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