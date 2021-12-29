В Новосибирске две больницы перестанут быть ковидными госпиталями.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В среду, 29 декабря, стало известно, что два новосибирских госпиталя перестанут быть ковидными. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
— В настоящий момент на территории Новосибирской области ситуация с коронавирусной инфекцией расценивается как стабильная. Учитывая такую положительную динамику, нами принято решение о восстановлении нормальной деятельности двух стационаров, — сказала замминистра.
Известно, к обычному режиму работы вернутся третья городская больница и Обская центральная городская больница. Эти учреждения принимают пациентов с ковидом до 30-го декабря. С 31 числа больницы начнут восстанавливать работу по прежнему профилю.
— Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут прием профильных пациентов, — добавила Елена Аксенова.
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