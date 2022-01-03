Пациент приехал в Новосибирск из другого города. Фото: instagram.com/meshalkinclinic/
В Новосибирске прооперировали мужчину с редким врожденным пороком сердца.
— Его сердце имеет две камеры (в норме — четыре) и оно представлено единственным предсердием и желудочком, ввиду чего работает с удвоенной нагрузкой. У пациента уже было несколько операций, которые позволяли снизить нагрузку, — рассказали в клинике Мешалкина в «Инстаграм».
Однако операции только усугубили ситуацию. У мужчины развилась аритмия. В итоге пришлось снова ложиться под нож.
— Хирурги выполнили хирургическое лечение использованием уникальной роботизированной навигационной системы, — уточнили в центре.
Ранее «Комсомолка» писала, что врачи из центра Мешалкина провели первую в мире сложнейшую операцию на сердце.
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