Новосибирские хирурги впервые в мире провели уникальную операцию на сердце

Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердечном клапане. Фото: Центр им. Мешалкина.

В Новосибирске кардиохирурги клиники им. Мешалкина первыми в мире провели сложнейшую операцию на сердце. Их пациентом стал — 36-летний мужчина. На данный момент он — единственный пациент, у которого врачи обеспечили доступ к сердцу с сохранением грудины. Как медикам это удалось - в материале КП-Новосибирск.

У мужчины была болезнь со сложным медицинским названием - недостаточность двустворчатого аортального клапана сердца. Если говорить ненаучным языком, в его сердце не полностью смыкались створки клапана, что приводило к обратному току крови из аорты в левый желудочек. Из-за этого желудочек вырос в размерах и мог неправильно функционировать. Кроме аортальной недостаточности, у 36-летнего мужчины выявили расширение восходящего отдела аорты.

— Компьютерная томография показала, что у пациента аорта смещена вправо. Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичного рассечения грудины, сохранив ее целостность. Врачи выполнили вмешательство через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Провести технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 сантиметров позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и хирургии аорты, — рассказал директор института патологии кровообращения НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев.

Врачи учли и молодой возраст пациента. Им было важно сохранить качество жизни мужчины, а также избежать антикоагулянтной терапии, которая требуется в случае протезирования сердечного клапана. Они сохранили собственный клапан мужчины благодаря реконструктивной операции. Во время вмешательства врачи устранили провисание створок клапана, а также сократили диаметр фиброзного кольца до корректных значений.

— Одновременно провели операцию Дэвида — заместили аневризматически расширенную часть аорты сосудистым протезом. При этом собственный аортальный клапан сохранили, — добавили в пресс-службе Центра им. Мешалкина.

Известно, такая операция сводит к минимуму риски инфекционных осложнений. Кроме того, она предполагает быстрое восстановление. Так, уже через 10-14 дней после вмешательства пациент может вернуться к полноценной жизни и физическим нагрузкам.

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