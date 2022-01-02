Новосибирцы спасли слепую собаку, скитавшуюся по улицам

Сейчас собачка у волонтеров. Фото: Надежда

В Кировском районе Новосибирска неравнодушные жители помогли слепой и бездомной собаке. Сибиряки заметили собаку на улице еще в конце декабря и написали в домовые чаты о потеряшке. Болезненно худая, она просилась в подъезды, чтобы согреться. Так и попала к Надежде.

— О собачке я узнала через домовой чат. Ее приютили в одном из подъездов добрые люди. Потом уже я забрала ее и передала в руки волонтеров, — рассказала Надежда КП-Новосибирск.

Сейчас собачка находится в руках у зоозащитницы Елены. По ее словам, в ближайшее время животное точно останется у нее.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о собаке, которая застряла под бетонной плитой. Она забилась туда, потому что испугалась фейерверков, а самостоятельно уже не смогла выбраться. Доставали животное из плена неравнодушные местные жители, которые ее и нашли.

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