Новосибирец Евгений Кочкин спас собаку, застрявшую под бетонной плитой. О помощи его попросили вечером 1 января. Сибиряки, обнаружившие животное, решили, что собака испугалась громких новогодних салютов и забилась в укромное место. Но, застряв, провела там, в итоге, больше суток.— О том, что собака попала в беду, я узнал случайно. Люди, знающие, что я помогаю животным, нашли меня в сети и рассказали, что случилось. Я, конечно, отказывать не стал. Как оказалось, эта собака уже больше 10 лет живет на территории Радиоколледжа в Дзержинском районе. Ее там все знают, подкармливают. Вот и в этот раз женщина пришла ее покормить, а нашла собачку под плитой. Видимо, она залезла туда, испугавшись салюта, а выбраться уже не смогла, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кочкин.На место сибиряк приехал около одиннадцати часов вечера. Откопал себе лопатой лаз и полез вызволять попавшую в беду четвероногую красавицу. Евгений, правда, признается, что в один момент подумал, что спасать-то уже некого. Весь день, по словам людей, собака скулила, а когда он приехал — слышно ее уже не было. Тем более, в тот стояли морозы — до -30 градусов. Но, заглянув под плиту с фонариком, сибиряк понял, что собака еще дышит.— Я еле как пролез там, сразу вытащить собаку не получилось — сильно придавило ее плитой. Пришлось немного подкапывать внизу… Так и вытаскивал, сначала одну лапу, потом другую. Так потихоньку мы с ней оттуда и вылезли. Как только собака снаружи оказалась — сразу на снег набросилась. Видимо, долго там без воды пробыла, — пояснил Евгений.Сейчас животное находится в ветклинике, под присмотром специалистов. В дальнейшем помогать ему будут волонтеры.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru