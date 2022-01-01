Полиция изъяла елку, которую жительницы Новосибирска принесли в квартиру незаконно

Девушки ловко затащили огромную ель в лифт. Фото: стоп-кадр с камеры видеонаблюдения.

Сотрудникам полиции пришлось заняться по-настоящему новогодним делом – две жительницы Новосибирска незаконно завладели елкой.

Инцидент произошел в Кировском районе. Там камера видеонаблюдения сняла, как две девицы заносят в подъезд дерево и затем отправляются с ним в лифт. Местные жители быстро выяснили: эта елка росла рядом с домом.

Жильцы вызвали полицию, и сотрудники застали девушек с уликой в квартире. Те не успели ни нарядить деревце, ни даже протрезветь.

- Дерево изъято, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировала КП-Новосибирск пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Будет ли возбуждено дело – зависит от того, каким окажется ущерб, нанесенные «черными лесорубками».

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