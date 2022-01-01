Камера сняла, как пьяные жительницы Новосибирска затаскивают в лифт похищенную елку

Девушки ловко затащили огромную ель в лифт. Фото: стоп-кадр с видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения сняла двух девушек, которые затаскивают довольно высокую елку сначала в подъезд, а затем – в лифт.

Чтобы избежать нецензурной брани на видео, редакция КП-Новосибирск удалила звук. Но можем заверить: девушки вели себя очень шумно. Судя по смеху, процесс очень забавлял их.

На елке есть бирка, которая говорит о том, что дерево обработано химией от вандалов. Фото: стоп-кадр с видеонаблюдения

Несмотря на, казалось бы, присущую девушкам хрупкость, ель они затащили в лифт ловко, без особых усилий. Возможно, помог допинг в виде алкоголя. Часы на видео показывают четверть пятого ночи.

Произошел инцидент в Кировском районе Новосибирска. Местные жители легко определили, что елка досталась девицам незаконно. Во-первых, маловероятно, что глубокой ночью барышни могли ее где-то купить. Во-вторых, соседи нашли место, где росло дерево и увидели след на снегу.

Место во дворе, нде росла елочка. Фото: местные жители

В третьих, пользователи местного чата рассмотрели на ветвях этикетку об антивандальной обработке дерева. Кстати, если такая обработка действует, по квартире, где живут девушки, должен был распространиться крайне неприятный запах.

Впрочем, по предварительной информации, это даже не их квартира – девушки снимают жилье в аренду. Елка у них осталась не наряженной, и даже не установленной. Видимо, придать ей праздничный вид дамочки уже и не успеют – к ним приехала полиция.

Девицы поставили дерево в квартире. Но даже не украсили. А потом на голубой огонек к девушкам приехала полиция. Фото: местные жители

Обеим похитительницам – по 21 году. Местные жители настаивают на том, чтобы виновницы были серьезно наказаны.

«Нужно очень строго наказывать»; «Надеюсь, что их жестко оштрафуют, а лучше бы посадить и обязать возместить убытки по установке ели»; «На видео явно видно, в каком состоянии у них мозг. Повеселились от души, дальше не смешно будет». Так пишут жители в местных чатах.

Предварительно можно предполагать, что действия девушек содержат состав преступления, предусмотренный статьей 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Наказанием по ней может быть как лишение свободы на срок до двух лет, так, например, и штраф на сумму до пятисот тысяч рублей. Впрочем, если биографии ночных охотниц за елкой чисты, наказание вряд ли будет строгим.

Редакция КП-Новосибирск обратились за комментарием в областное управление МВД России.