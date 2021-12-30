В Новосибирске Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей в больнице

Деды Морозы в альпинистском снаряжении спустились к онам палат детской больницы №1. Фото: Минздрав НСО

В Новосибирске Деды Морозы в альпинистском снаряжении спустились к онам палат детской больницы №1. Так волонтеры решили подарить праздник ребятам, которые не имеют возможности отметить Новый год дома.

— Дедов Морозов дети ждут, прилипнув к окнам, на всех этажах больницы. Взрослые предупредили, что волшебники должны спуститься с крыши. Роли дедушек сегодня выполняют добровольцы Новосибирского отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей Владимир, Евгений и Вениамин. Надев поверх экипировки промышленных альпинистов шубы, не забыв шапки и длинные бороды, курсанты заглядывают в окна отделений с улицы. То, что это происходит на втором, третьем и четвертом этажах, приводит в восторг не только мальчиков и девочек, но и взрослых — родителей, медсестер, врачей, — рассказали в областном минздраве.

Чтобы поздравить всех маленьких пациентов, волонтерам пришлось спускаться и подниматься несколько раз. Фото: Минздрав НСО

Чтобы поздравить так детей во всех отделениях больницы, спуститься с крыши волонтерам пришлось несколько раз. А после этого «дедушки» раздали детям сладости и собрали письма, которые ребята написали заранее.

В самой больнице отмечают, что ко всем маленьким пациентам в праздник стараются по возможности пустить родителей, а также разрешают раз в году не соблюдать режим — и не объявляют отбой, пока куранты не пробьют полночь.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в инфекционном госпитале больницы № 25 медики переоделись в Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить пациентов. Такую акцию они решили устроить, чтобы самим подарить людям праздник: ведь приглашать актеров в госпиталь нельзя из-за специфики отделения.

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Пригласить в госпиталь актеров нельзя из-за специфики отделения (подробнее).

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