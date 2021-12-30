В Новосибирске медики переоделись в Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить пациентов инфекционного госпиталя

Взрослым тоже нужен праздник. Фото: правительство НСО

В Новосибирске пациентов инфекционного госпиталя больницы № 25 поздравили Дед Мороз со Снегурочкой. В костюмы переоделись сотрудники больницы: приглашать актеров в госпиталь не решились из-за специфики отделения. Они прошлись по палатам с поздравлениями и угощениями.

— В преддверие Нового года мы решили не оставлять наших пациентов без поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Радость и теплые пожелания должны ускорить процесс выздоровления, — рассказал начальник инфекционного госпиталя ГКБ № 25 Алексей Мельник.

Медики поздравили всех пациентов госпиталя — 190 человек. В зависимости от состояния здоровья, больных угощали конфетами или фруктами.

— Только положительные эмоции. Море улыбок и добрых слов. Взрослым тоже нужен праздник! — поделился Алексей Мельник.

После поздравления новогодние костюмы пришлось уничтожить, потому что специальную антиковидную обработку наряды бы не выдержали.

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