Дело новосибирского бизнесмена Сергея Проничева передано в суд

Дело Сергея Проничева (на фото - справа) передано в суд. Фото: СОЦСЕТИ

Прокурор Новосибирска Роман Сивак направил в суд уголовное дело Сергея Проничева. Бизнесмен и экс-кандидат в мэры обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 (мошенничество).

- Проничев с ранее знакомым журналистом Сальниковым вступили в сговор, чтобы получить денежные средства за не публикацию якобы имеющихся у них роликов о якобы противоправной деятельности потерпевших лиц, - прокомментировал КП-Новосибирск прокурор города. — На самом деле никаких видеороликов у них не имелось, и они не планировали ничего публиковать. После этого с привлечением посредника, который должен был передать деньги, они вышли на контакт с потерпевшими.

Получить деньги обвиняемый вместе с журналистом Сальниковым (его дело расследуется отдельно) рассчитывали от депутатов Горсовета и Заксобрания. Именно они, по заявлениям сообщников, являлись героями компромата. При этом, Николай Сальников уже успел обнародовать один видеофильм - свою работу, которую позиционировал, как первую часть из серии разоблачений.

За то, чтобы не афишировать компрометирующие видео, с политиков запросили сначала 20 миллионов рублей, но затем сторговались на 9 миллионах. Но когда посредник передавал первый транш – 1,5 миллионов рублей, сделка уже проходила под наблюдением оперативников областного Управления ФСБ. Они задержали Проничева и Сальникова.

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