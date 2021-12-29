В Новосибирской области директор-взяточник промышленного колледжа обжаловал свой приговор

Приговор обжаловали обе стороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» обжаловал свой приговор. Ранее Коченевский районный суд признал мужчину виновным в получении взятки по статье 290 УК РФ, приговорив к 4-м годам колонии строгого режима. А еще его лишили права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях сроком на 4 года.

— Приговор обжалован в апелляционном порядке обеими сторонами, — рассказали в суде.

Кроме того, что директор колледжа получил денежную взятку на сумму в 241 тысячу рублей, он еще и получил взятку в виде строительных работ на своем участке. Также подтвердилось, что подсудимый регулярно получал 10 % от суммы контрактов при выполнении ремонтных работ в здании колледжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске вынесли приговор экс-директору колледжа за взятку в 241 тысячу рублей

Он отправится в колонию строгого режима (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.