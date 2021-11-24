В Новосибирске вынесли приговор экс-директору колледжа за взятку в 241 тысячу рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд вынес приговор 35-летнему экс-директору «Новосибирского промышленно-энергетического колледжа». Его признали виновным по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— Следствие и суд установили, с апреля по май 2020 года одной из подрядных организаций за счет бюджетных денежных средств для ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» были выполнены строительно-ремонтные работы. После их завершения фигурант по делу потребовал от представителя подрядной организации взятку в размере 241 тысяча рублей за оплату выполненных строительных работ. Кроме того, он потребовал обустроить фундамент на его даче, — уточнили подробности дела в Следкоме.
Взятка фигуранту предназначалась, как откат за заключение госконтрактов.
Известно, что руководитель подрядной организации обратился в региональное УФСБ РФ.
Так, сначала взяткодатель отдал фигуранту 50 тысяч рублей. А в июне 2020, 18 числа, подсудимого задержали при получении им оставшихся средств в сумме 191 тысяча рублей.
Суд назначил бывшему директору колледжа 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службах на срок 4 года.
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