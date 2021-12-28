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Общество28 декабря 2021 17:37

В Новосибирске снесли незаконную автозаправку на Выборной

Владелец заправки даже не был зарегистрирован как предприниматель
Надежда КАСЬЯНОВА
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Владельца заправки штрафовали летом 2021 года за незаконную деятельность.

Владельца заправки штрафовали летом 2021 года за незаконную деятельность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Выборной снесли металлический гараж, оборудованный под заправку. Летом 2021 года владельца уже штрафовали, и в итоге владельца обязали убрать сооружение. Однако предприниматель делать это отказался это делать и продолжил работать. Причем он не зарегистрирован ни как ИП, ни как юрлицо.

— Вызывает тревогу размещение такого объекта, тем более что всем памятен случай со взрывом на газозаправочной станции, поэтому к таким точкам повышенное внимание как со стороны администрации района, так и со стороны прокуратуры района, — рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Яков Чагин.

Демонтировали незаконную заправку в присутствии сотрудников администрации, полиции и пожарников.

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