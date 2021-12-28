В Новосибирске скорая помощь наехала на разделитель и повисла на нем

В Новосибирске произошло ДТП с участием скорой помощи. Фото: Кадр из видео
Вечером, 28 декабря, в Новосибирске произошло ДТП с участием скорой помощи. Его последствия засняли на видео очевидцы.
— На Димитровском мосту карета скорой помощи наехала на разделитель и повисла на нем, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. На кадрах видео заметно, что из-за ДТП на мосту образовался небольшой затор.
Напомним, еще одно ДТП со скорой помощью произошло в Новосибирске накануне, 27 декабря. Там карета скорой помощи столкнулась с иномаркой недалеко от ТЦ «Аура».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Новосибирска иномарка столкнулась со скорой помощью
Легковой автомобиль влетел в бетонный столб рядом с заправкой (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер