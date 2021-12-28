В Новосибирске скорая помощь наехала на разделитель и повисла на нем

В Новосибирске произошло ДТП с участием скорой помощи. Фото: Кадр из видео

Вечером, 28 декабря, в Новосибирске произошло ДТП с участием скорой помощи. Его последствия засняли на видео очевидцы.

— На Димитровском мосту карета скорой помощи наехала на разделитель и повисла на нем, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. На кадрах видео заметно, что из-за ДТП на мосту образовался небольшой затор.

Напомним, еще одно ДТП со скорой помощью произошло в Новосибирске накануне, 27 декабря. Там карета скорой помощи столкнулась с иномаркой недалеко от ТЦ «Аура».

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