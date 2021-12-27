В центре Новосибирска иномарка столкнулась со скорой помощью

Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. Фото: "АСТ-54"

В Центральном районе Новосибирска вечером, 27 декабря, произошло ДТП со скорой помощью. Авария случилась недалеко от торгового центра «Аура».

Иномарка врезалась в бетонный столб и снесла его. Фото: "АСТ-54"

— На улице Военной разворачивающуюся скорую помощь не пропустил водитель Nissan Patrol, который, двигаясь в направлении площади Ленина, уходя от столкновения, инстинктивно направил внедорожник на бордюр, после чего снес бетонный столб, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В аварии, по словам очевидцев, пострадала пассажирка «Ниссана», помощь которой оказала та самая бригада «скорой», которая участвовала в ДТП. Также, по словам людей, рухнувший столб и провода от него перекрыли заезд на АЗС.

По предварительным данным в аварии пострадал один человек. Фото: "АСТ-54"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.