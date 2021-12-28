В Роспотребнадзоре опровергли распространение «омикрона» в новосибирском Академгородке

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о заражениях "омикроном" на территории Новосибирской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцев встревожили сообщения о том, что в городе начались заражения новым видом коронавируса. Переполох случился из-за сообщения жительницы Академгородка в соцсетях о том, что у жителей микрорайона Шлюз выявили «омикрон».

— На Шлюзе нашли Омикрон, проверяют всех соседей по дому… Брали мазки вчера у жильцов нового дома на Русской. Вроде как у всего дома брали. Информация из двух квартир. Номер дома не знаю, — сообщила она.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области подтвердили информацию о проверках людей на коронавирус в доме по улице Русская, однако отметили, что новый штамм тут ни при чем. По информации ведомства, на территории региона пока нет ни одного подтвержденного случая заражения «омикроном».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирский вирусолог Нетесов назвал симптомы штамма «омикрон».

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