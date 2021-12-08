Новосибирский вирусолог Нетесов назвал симптомы штамма «омикрон»

Одна из особенностей "омикрона" — чихание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «омикрон».

— Сейчас известно 6 основных симптомов. Сильная усталость, ломота в теле и головная боль характерны и для обычного коронавируса. А вот першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание уже симптомы «омикрона», — рассказал Нетесов.

Также, по словам вирусолога, то, что сейчас известно о новом штамме противоречиво. С одной стороны, инфекция более мягкая, но в тоже время она встречается и у вакцинированных людей, хоть и значительно реже. По его мнению, вакцина действенна против нового штамма. Осталось понять, в какой степени она работает, добавил ученый.

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