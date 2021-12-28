Новосибирцы пожаловались на гигантские сосульки, нависшие над входом в подъезд

Горожане уверены, глыбы, рухнув, могут убить человека. Фото: "АСТ-54".

Жители дома № 9 на улице Лаврова в Новосибирске пожаловались на огромные ледяные глыбы, нависшие над входом в подъезд. Люди опасаются, что сосульки могут пробить кому-то голову. Информация об этом появилась в соцсетях.

— А ведь в нашем доме живут дети, которые заходят в подъезд и выходят из подъезда, не задумываясь об опасности. Лед с крыши свисает уже сантиметров на 15, еще чуть-чуть и эта вся глыба поедет вниз, а внизу находится детская лыжная база, где также заходят и выходят дети. Как быть? — написала автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам жительницы дома, она еще в четверг, 23 декабря, обратилась с заявкой в ЖЭУ. Однако ответственные лица, по словам женщины, сосульки не сбили. Только повесили огораживающую ленту вдоль дома.

Комментаторы поста предложили жильцам не ждать УК, а сбить сталактиты самостоятельно.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала, как в Первомайском районе Новосибирска глыба льда убила пенсионерку.

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