В Новосибирске против водителей эвакуаторов, развернувшихся в неположенном месте, возбудили административное дело

Два эвакуатора развернулись в неположенном месте. Фото: Кадр из видео

В областном МВД прокомментировали инцидент с новосибирскими машинами-эвакуаторами, развернувшимися в неположенном месте. Напомним, нарушение ПДД спецавтомобилями на Ипподромской магистрали засняли на видео очевидцы, позже ролик появился в сети. На его кадрах видно, как два эвакуатора разворачиваются на Ипподромской под путепроводом Октябрьской магистрали на полосе при движении в сторону автовокзала. Обе машины заезжают на бордюр, где нельзя разворачиваться.

— По факту произошедшего сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено производство по делу об административном правонарушении и назначено административное расследование. В ходе расследования были установлены автомобилей эвакуационной службы. Им вынесли представления по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.

В отношении же сотрудников ГИБДД, которые находились в эвакуаторских машинах на момент произошедшего, назначено проведение проверки.

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