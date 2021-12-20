В Новосибирске засняли на видео нарушение ПДД эвакуаторами

Новосибирцы засняли на видео, как эвакуаторы с погруженными на них автомобилями ехали с нарушением ПДД. Фото: Кадр из видео
Новосибирцы засняли на видео, как эвакуаторы с погруженными на них автомобилями ехали с нарушением ПДД. Ролик сибиряки опубликовали в соцсетях.
— В субботу ехал и наблюдал интересную картину на Ипподромской магистрали, — написал автор видео в паблике Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика видно, как два эвакуатора разворачиваются на Ипподромской под путепроводом Октябрьской магистрали на полосе при движении в сторону автовокзала. Обе машины заезжают на бордюр, где нельзя разворачиваться. Возможно, таким образом они пытались укоротить путь до штрафстоянки на улице Ипподромская.
КП-Новосибирск направила запрос в областное управление ГИБДД ГУ МВД, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
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