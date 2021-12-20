В Новосибирске засняли на видео нарушение ПДД эвакуаторами

Новосибирцы засняли на видео, как эвакуаторы с погруженными на них автомобилями ехали с нарушением ПДД. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы засняли на видео, как эвакуаторы с погруженными на них автомобилями ехали с нарушением ПДД. Ролик сибиряки опубликовали в соцсетях.

— В субботу ехал и наблюдал интересную картину на Ипподромской магистрали, — написал автор видео в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, как два эвакуатора разворачиваются на Ипподромской под путепроводом Октябрьской магистрали на полосе при движении в сторону автовокзала. Обе машины заезжают на бордюр, где нельзя разворачиваться. Возможно, таким образом они пытались укоротить путь до штрафстоянки на улице Ипподромская.

КП-Новосибирск направила запрос в областное управление ГИБДД ГУ МВД, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.