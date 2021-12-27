Новосибирца, отрезавшего голову своему другу, осудили на 11 лет

Голову отрезали под Новый год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину, отрезавшего своему собутыльнику голову в новогоднюю ночь. Напомним, жуткая история произошла еще в прошлом году.

— 31 декабря 2020 года 51-летний подсудимый с 48-летним убитым выпивали, и между ними произошел конфликт, переросший в драку. И во время драки подсудимый сначала 4 раза ударил потерпевшего в голову, а потом еще 10 раз ударил ножом в шею, — рассказали в суде.

С места преступления мужчина сбежал, а обезглавленное тело убитого через несколько дней нашла его соседка, которая и позвонила в полицию. Голову же, замотанную в полиэтиленовый пакет, следователи нашли под окнами квартиры.

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