Минсоцразвития проверит женщину-курьера, развозившую еду вместе с детьми на санках в Новосибирске

Курьера с детьми несколько раз видели на улицах Новосибирска Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске соцслужбы ищут мать-курьера «Яндекс.Еды», которая работала с двумя детьми на морозе. Напомним, женщину с рюкзаком доставки и двумя детьми дошкольного возраста на санках засняли очевидцы. Позже ролик появился в соцсетях, набрав там множество просмотров и комментариев.

— Мы передали информацию в министерство труда и социального развития Новосибирской области, чтобы в ведомстве разыскали маму, выяснили, какие условия созданы для детей в данной семье и при необходимости оказали необходимую помощь, — пояснила КП-Новосибирск уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, не запрещает ли закон женщинам работать курьером вместе с детьми:

— Дети часто сидят на работе со взрослыми, например на центральном рынке и в парикмахерских. Не все ходят в садик и родители берут их на работу, главное чтобы подобное устраивало работодателя. Было бы хуже, если бы мать бросила детей на соседа или соседку, — уверена семейный юрист Инесса Рябинина. — Есть опасные профессии и производства, куда дети не допускаются. Но курьер — это не тот случай.

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По словам очевидцев, ребятишки мерзнут, а мать говорит, что все в порядке (подробнее)

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