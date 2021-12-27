Новосибирцы сняли на видео женщину-курьера, развозящую еду вместе с детьми на санках

По словам очевидцев, ребятишки мерзнут, а мать говорит, что все в порядке. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы заметили на улицах города женщину с рюкзаком из курьерской службы доставки с двумя детьми на санках. Об этом сообщили очевидцы в группе АСТ-54 в социальной сети «Вконтакте».

— На Гоголя, 26, замечена девушка с рюкзаком службы доставки, которая шла на заказ с двумя малышами в санках, — сообщают подписчики в группе АСТ-54.

По словам свидетелей, девушку с двумя детьми видели также на улице Дуси Ковальчук. Дети при этом уже замерзали.

— Я за ней побежала, засунула в карман тысячу. Попросила, мол, иди домой, купи детям еды. Она как лунатик: «все хорошо, нам ничего не надо, все хорошо», — рассказала подписчица в комментариях под записью.

КП-Новосибирск запросила комментарий у службы доставки.

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