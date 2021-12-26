В Новосибирске по Оби на сапбордах проплыли Деды Морозы

Деды Морозы тоже увлекаются сапсерфингом. Фото: кадр из видео

В Новосибирске в субботу, 25 декабря, на реке Обь горожане заметили необычную процессию: около двух десятков Дедов Морозов устроили там заплыв на сапбордах. Очевидцы засняли их на видео и выложили в сеть.

«Дедушки» в плавках и с веслами двигались со стороны Бугринского моста до Михайловской набережной. Многих горожан такой флешмоб позабавил, однако нашлись и те, кто отнесся к нему скептически:

— А если дети увидят, которые верят в Деда Мороза?

— Это Дед Мороз! Все нормально! Был бы Санта, был бы повод возмущаться.

— Мафия Дедов Морозов, как в фильме «Такси»! — шутят в комментариях подписчика паблика «АСТ-54».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о новогодних развлечениях, которые помогут весело провести выходные. В список входят не только традиционные коньки и лыжи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние развлечения 2021-2022 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить

Варианты новогодних развлечений 2021-2022 в Новосибирске. Мы подскажем, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.