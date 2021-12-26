В Новосибирске дети катаются с «горки» прямо на проезжую часть

Дети катаются со снежного склона около проезжей части. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске дети катались со склона дороги прямо на проезжую часть. Импровизированную горку засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— Детвора использует для катания любые склоны, как, например у «Сибирского Молла», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, как несколько детей действительно скатываются со снежного склона, уходящего прямо на проезжую часть. Ребята едва успевают притормозить перед проезжающими автомобилями.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как совет отцов в Новосибирске возмутился тем, что в городе будет открыто мало бесплатных снежных горок для детей.

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