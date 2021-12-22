В Новосибирске Совет Отцов пожаловался на дефицит бесплатных детских горок

В обращении указано, что отсутствие бесплатных горок может привести к негативным последствиям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет отцов Новосибирской области обратился к губернатору с просьбой решить вопрос с дефицитом бесплатных горок для детей.

— Уже есть ограничения по детским центрам и кинотеатрам, а это может привести к тому, что дети могут начать заниматься противоправным действиям, — пишет в обращении председатель Областного Совета Отцов Сергей Майоров. — Сейчас уже можно наблюдать картину, как дети катаются с крыш гаражей и с гор снега, которые нагребли снегоуборочные машины. Такое времяпрепровождение сопряжено с не меньшим риском для их жизни и здоровья, чем катанием с горки.

Также Майоров отметил, что если горки будут платными, то это тоже не решит проблему: ведь в таком случае дети предпочтут бесплатно кататься с гаражей и оврагов и в других местах, которые не предназначены для этого. А такие развлечения могут привести к негативным последствиям.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в зимнем сезоне 2021-2022 года в Новосибирске откроют только 10 бесплатных горок. Однако власти пообещали постараться сделать так, чтобы в каждом парке располагалась хотя бы одна бесплатная горка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске откроют 10 бесплатных горок для детей

Предполагается, что они будут работать в каждом парке (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.