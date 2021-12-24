Новосибирец выкупил леопарда, рысь и пуму, чтобы спасти их от голода

Бывший дрессировщик спас замерзавших хищников. Фото: instagram.com/tigers_and_kim

Основатель тигриного приюта в Новосибирске Дмитрий Ким спас леопарда, рысь и пуму из обанкроченного передвижного зоопарка. Зоозащитник перевез их из Владимирской области.

— Позвонили нам с просьбой выкупить рысь из закрывающегося передвижного зоопарка. Ну мы не долго думая согласились ,тем более на видео увидели ,что рысь без кончиков ушей. Созвонились с человеком, который продает, узнали, что у них есть пума, леопард. В общем, три кота по цене 300 тысяч рублей, — сообщил Дмитрий Ким на своей странице в Instagram.

Зоозащитник взял три клетки для перевозки зверей и на «ГАЗели» поехал во Владимирскую область. На помощь пришел приморский эко-парк «Белый Лев» — он оплатил покупку леопарда и начал строительство вольера. Барнаульский зоопарк решил передержать леопарда у себя, пока вольер не будет построен.

— Пришли анализы на всех животных. Анализы у пумы плохие, скорее всего, надо срочно делать будет операцию. У рыси отмороженные уши и сломаны 4 клыка, лечить будут специалисты фонда «Госпиталь Дикой Природы». У леопарда есть опухоль на языке, к тому же он пожилой. В зоопарке остались медведь и волк, мы нашли им дома и деньги на выкуп, остается только вопрос денег на транспортировку, — сообщил Дмитрий Ким.

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