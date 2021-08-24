«Мы даже спим в одной постели»: новосибирец открыл секретный приют для тигров

Дмитрий Ким продал три машины ради спасения тигров. Фото: предоставлено Дмитрием Кимом

Новосибирский дрессировщик бросил работу и открыл первый в Сибири приют для хищников. Под опеку попадают питомцы из домашних зоопарков и бывшие звезды маленьких шапито. Семья живет в маленьком вагончике, животных держат в трейлерах, зато в TikTok у них миллионы лайков и 700 тысяч подписчиков. Публичность только в Сети — адрес приюта скрыт от посторонних глаз, толпы туристов тут не нужны. «Комсомольская правда» первой подготовила материал о секретном приюте для тигров в Сибири.

Нянькой для тигрят стал питбуль. Фото: предоставлено Дмитрием Кимом

ПРОДАЛ ТРИ МАШИНЫ И КУПИЛ ТИГРОВ

Дмитрий Ким вырос в семье акробатов и продолжил семейную цирковую династию, став укротителем. Любовь к животным привела к женитьбе на ветвраче Яне, пара вместе уже 9 лет. Вскоре у пары родилась дочка, молодые люди открыли свое шоу и поехали на гастроли. 5 лет назад, во время поездки на Кавказ, супруги спасли первого тигра — местный житель держал его вместо собаки.

— Жена ужаснулась — тигр был больной и пугливый. Яна предложила выкупить Астона, хозяин потребовал 350 тысяч рублей. Нам пришлось заложить новую «Тойоту-Короллу» в ломбард. Потом мы продали грузовую «ГАЗель», и у нас появился второй тигр Роллс-Ройс — его выкупали на юге России. Третьей стала тигрица Хонда — ее забирали из Нижнего Новгорода. Отсюда и автомобильные клички животных — тигры стали нашей мечтой, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Ким.

Семья Кимов отказалось от шоу ради приюта для уставших хищников. Фото: предоставлено Дмитрием Кимом

К началу 2020 года семья Кимов приехала на гастроли в Читу и застряла из-за пандемии. Все шоу отменили, пришлось тратить накопления на собственный дом. Даже продали внедорожник Mitsubishi Outlander, лишь бы прокормить двух самцов и беременную Хонду. «Комсомольская правда» ранее писала о трудностях артистов, которые на полтора года остались без выступлений. Но Дмитрий Ким не отчаялся — завел канал на YouTube и TikTok, куда стал выкладывать видео о жизни тигров. Это помогло немного заработать. Весной 2021 года ограничения на выступления сняли, но семья решила: хватит гастролей, пора вернуться в Новосибирск и открыть приют для тигров, попавших в трудную ситуацию.

TikTok ДЛЯ ТИГРЯТ

Раньше семья мечтала о собственном доме, но эту мечту пришлось отложить, ведь все накопления ушли на животных. Но где-то убыло, где-то прибыло: тигрица Хонда родила двух котят — девочку Теслу и мальчика Инфинити. Они родились от первого тигра Астона во время пандемии, пока семья была заперта в Чите. Да, так сложилось, но разводить животных бывшие цирковые артисты не хотят — наоборот, планируют стерилизацию.

У семьи остались два трейлера и прицеп, их перегнали в промзону на окраину Новосибирска. Вагончик побольше отдали взрослым тиграм, а в меньшем стали жить сами вместе с тигрятами.

Нянькой для тигрят стал питбуль. Фото: предоставлено Дмитрием Кимом

Канал на YouTube и TikTok и сейчас помогают тиграм заработать на еду. Ведь для того чтобы прокормить хищников, нужно порядка 150 тысяч рублей в месяц — немалая сумма. В социальных сетях Дмитрий и Яна рассказывают о своих подопечных, а подписчики регулярно пишут им о перекормленных или забитых тиграх, львах, пумах, сервалах. Мол, заберите, без вас погибнут.

— Недавно забрали леопарда из контактного зоопарка — бедный беззубый кот жил буквально в конуре до 18 лет. Такие уже никому не нужны — из-за такого животного зоозащитники затравят любой зоопарк. Почему в зоопарках вы не видите старых львов и тигров? Их прячут, иногда усыпляют, чтобы не провоцировать агрессивных активистов, которые кричат: «Боже-боже! Бедный лев!» А никто ведь не задумывается, что льву уже 20 лет и он пережил свой срок жизни в природе уже в 4 раза. Мы же стали пансионатом для тех, кто никому уже не нужен, — объяснила КП-Новосибирск Яна Ким.

Тигры набрали пять миллионов просмотров в соцсетях. Фото: предоставлено Дмитрием Кимом

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СКРЫТО

Сейчас у Кимов шесть кошек. Семья твердо решила: будет приют, но никаких туристов. Эти хищники уже устали от людей, они боятся фотокамер и внимания. Поэтому Кимы скрывают свое место жительства даже от журналистов.

У артистов подрастает девятилетняя дочка, и ее часто отдают бабушкам и дедушкам, потому что самим родителям не хватает на ребенка времени. Пара постоянно занята питомцами, к тому же семья старается оградить девочку от постоянного общения с хищниками, ведь и для взрослого человека это риск.

— Тигрята только со стороны кажутся ласковыми, а ведь уже в возрасте двух месяцев превращаются в маленьких хищников. Фотографы да и просто обеспеченные люди заводят таких животных в квартире, собирают лайки, а потом стремятся перепродать. Это жестокий бизнес, — говорит Дмитрий Ким.

Дмитрий ищет землю под приют для тигров под Новосибирском, климатом они довольны. Фото: предоставлено Дмитрием Кимом

Одним TikTok сыт не будешь, а такую ораву тем более не прокормишь. Дмитрий занимается производством металлоконструкций всех видов — от теплиц и до каркасов для ангаров. Это позволило снова накопить денег на покупку земли — уже полгода семья ищет участок для тигриного приюта. Это непросто, ведь нужно соблюсти все требования Росприроднадзора.

— Мы не вывозим своих тигров на фотосессии, мы на них не зарабатываем. У мужа уже есть бизнес, я провожу животным терапию — разводить хищников на продажу мы не собираемся. Глазеющих туристов мы тоже не хотим, — добавляет Яна Ким. — У нас не ферма, не экопарк, а хоспис для усталых хищников. Тиграм не нужны люди — им нужен покой.

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