«У нас что, рук нет? Тигра не сможем прокормить?»: из-за коронавируса артисты цирка шапито стали грузчиками и таксистами

Цирк шапито «Звездный» из Новосибирска застрял в Чите с весны. Из-за режима самоизоляции артисты не успели дать ни одного выступления. Деньги закончились. Чтобы прокормить себя и зверей, людям пришлось устроиться на новую работу. Как коронавирус изменил жизнь труппы — в материале КП-Новосибирск.

— В Читу мы приехали 13 марта, были полны сил и надежд. После новогодних праздников у нас был двухмесячный отпуск. Весной хотели начать выступления, но случился коронавирус. Грубо говоря, с января вообще живем без денег. Директор со словами: «Я попробую их найти», — уехал куда-то, и мы остались одни, так как цирк частный. Деваться некуда — финансовая подушка иссякла, и мы решили, что деньги надо как-то зарабатывать — если не цирком, то чем-то другим. Теперь работаем, чтобы прокормить зверей, — рассказал КП-Новосибирск дрессировщик Максим Барахов.

Помогли циркачам и жители Забайкалья: узнав о проблеме артистов, стали приносить сено, овощи, другие продукты для животных. А Максиму и второму дрессировщику Дмитрию пришлось взять на себя роль ответственных за труппу. Ответственность не только за людей, но и за зверей — в цирке есть дрессированные тигры, верблюды, хаски и шотландские пони.

Супруги Бараховы подрабатывают сейчас таксистом и онлайн-тренером. Фото: предоставлено героем публикации

— Мы с Дмитрием пошли подрабатывать таксистами, он также развозит пиццу. Один человек, узнав про нас, привез запас артезианской воды, а заодно взял к себе на работу наших электрика, бывшего администратора и кассира. Воздушный гимнаст работает грузчиком. Моя жена Кристина ведет онлайн-тренировки по фитнес-бикини и ЗОЖ, — перечисляет Максим.

Артистам сейчас трудно, их доходы сильно упали. Но открыто просить о помощи они не собираются.

Артисты не отказываются от помощи простых людей. Фото: Варвара Жилякова.

— Сейчас обращаться к администрации Читы не вижу смысла, потому что пока все идет более-менее хорошо — животные и работники не голодают. Мы можем, конечно, каждый месяц просить нас кормить безвозмездно. Но где-нибудь в октябре, когда начнет холодать и нам реально понадобится помощь, боюсь, от нас просто отвернутся. А мы, скорее всего, просидим без работы до следующего января. Поэтому оттягиваем этот момент — крик о помощи. Я не привык сидеть без дела, вот и вертимся сами. Руки, ноги, голова на плечах есть — разве мы денег не достанем? Достанем! Остальные ребята со мной соглашаются, — пояснил КП-Новосибирск Максим Барахов.

Труппа работает утром и днем, а вечером циркачи по-прежнему проводят тренировки и репетиции с животными. Артисты надеются, вдруг уже в этом году они все-таки выйдут на манеж…

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