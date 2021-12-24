Мэр Новосибирска рассказал о планах на Новый год.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В пятницу, 24 декабря, Анатолий Локоть рассказал, как проведет Новый год. Об этом гава города сообщил на пресс-конференции.
— Новый год проведу в городе. Чтобы праздник состоялся у горожан, мэрия должна хорошо поработать. Я не ханжа — 31 декабря предпочитаю проводить время со своей семьей, но часть времени посвящу городским делам, — сказал Анатолий Локоть.
Длительных выходных у градоначальника не будет. Уже 2 января, по его словам, он заслушает доклады глав администраций районов Новосибирска.
Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за неблагоприятной ковидной обстановки в Новосибирске в новогоднюю ночь не будет салюта и массовых гуляний.
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