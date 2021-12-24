Мэр Новосибирска рассказал о планах на Новый год. Фото: Влад КОМЯКОВ

В пятницу, 24 декабря, Анатолий Локоть рассказал, как проведет Новый год. Об этом гава города сообщил на пресс-конференции.

— Новый год проведу в городе. Чтобы праздник состоялся у горожан, мэрия должна хорошо поработать. Я не ханжа — 31 декабря предпочитаю проводить время со своей семьей, но часть времени посвящу городским делам, — сказал Анатолий Локоть.

Длительных выходных у градоначальника не будет. Уже 2 января, по его словам, он заслушает доклады глав администраций районов Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за неблагоприятной ковидной обстановки в Новосибирске в новогоднюю ночь не будет салюта и массовых гуляний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.