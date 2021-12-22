В Новосибирске отменили салют в новогоднюю ночь. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В среду, 22 декабря, стало известно, что в Новосибирске не будет салюта в новогоднюю ночь. Кроме того, не предвидится и массовых гуляний. Об этом заявил замначальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Владимир Державец.

Один из представителей СМИ на пресс-конференции спросил у чиновника, смогут ли в новогоднюю ночь новосибирцы поучаствовать в массовых гуляниях на Михайловской набережной и на площади Ленина, а также удастся ли горожанам увидеть салют.

— К сожалению, нет, — кратко ответил Владимир Державец.

По его словам, отмена массовых гуляний и салюта в Новосибирске связана с неблагоприятной коронавирусной обстановкой.

Ранее власти Новосибирской области продлили в регионе режим повышенной готовности до 1 апреля 2022 года.

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