В новосибирской больнице работает 92-летний врач-анестезиолог

У врача-анестезиолога Михаила Егоровича стаж 73 года. Фото: Личный архив героя/Областная больница

Врачу-анестезиологу Михаилу Иванцову 92 года. Он работает в Новосибирской областной клинической больнице. В молодости будущий медик отслужил в армии четыре года, а потом поступил в медицинский, и занимается врачеванием до сих пор.

— Иванцов Михаил Егорович — кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Стаж работы 73 года, — указано на сайте Областной клинической больницы.

За свою долгую жизнь врач работал в Алжире и Лаосе, но все равно вернулся на родину. Несмотря на возраст, Михаил Егорович чувствует себя отлично благодаря ежедневным тренировкам и не любит, когда коллеги беспокоятся о его здоровье.

— Сколько живу, всегда веду спартанский образ жизни. Завтрак съешь сам, обедом поделись, а ужин отдай врагу — я придерживаюсь такого принципа и всегда занимаюсь спортом. Каждое утро 4 минуты стою на голове. Секрет моей молодости — труд, а также поддержание физической формы. А еще нужно читать книги, думать и выбирать из жизни все лучшее, самое интересное, чтобы это было еще и полезно всем остальным, — поделился врач секретом молодости с КП-Новосибирск.

Как рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Михаил Иванцов, на работе он чувствует себя нужным. Самое важное для него — выздоравливающие пациенты.

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